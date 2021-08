Tennis

US Open, Zapata Miralles-Feliciano Lopez 5-7, 7-6 (8/6), 4-6, 6-3, 6-3: gli Highlights

US OPEN - La gioventù ha avuto la meglio sull'esperienza in questo primo round del Grande Slam. Zapata Miralles elimina il connazionale Feliciano Lopez in cinque set 5-7, 7-6 (8/6), 4-6, 6-3, 6-3.

00:02:43, un' ora fa