Tennis

US Open. Moutet bisticcia con Travaglia: “Hai perso e piangi”

US OPEN - Si conclude subito l’avventura agli US Open di Stefano Travaglia. Il marchigiano esce sconfitto per 6-4 7-5 7-6(3) in 2 ore e 34 minuti dal confronto di primo turno con il francese Corentin Moutet. E nel finale, c’è spazio per un po’ di polemica tra i due: colpa di un “bravo” di troppo.

00:01:00, un' ora fa