Quella sul cemento dell'Arthur Ashe si prospetta una finale al cardiopalma: da una parte Carlos Alcaraz, dominatore indiscusso di questo 2022, dall'altra parte Casper Ruud, uno dei talenti più migliorati questa stagione. Lo spagnolo lotterà per consacrarsi definitivamente nel quadro Slam, così come il norvegese punterà a compiere l'ultimo passo mancato nella finale del Roland Garros contro un altro spagnolo, Rafa Nadal. In semifinale Alcaraz ha avuto la meglio su Tiafoe in cinque set, mentre Ruud ne ha impiegati quattro per battere Khachanov . In palio il 1° posto nel ranking ATP.

Ruud-Alcaraz, QUANDO VEDERLA

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

L’incontro tra Casper Ruud e Carlos Alcaraz, valevole per la finale degli US Open, si disputerà nella serata di domenica 11 settembre. E’ infatti in programma non prima delle 22:00 italiane (le 16:00 locali) sull'Arthur Ashe.

Ruud-Alcaraz, I PRECEDENTI

Sono due i precedenti ATP, entrambi vinti da Alcaraz. Il primo incrocio risale al 2021, nei quarti di finale di Marbella. Alcaraz si impose 6-2 6-4. Lo spagnolo si è poi ripetuto nella finale del 1000 di Miami, vincendo 7-5 6-4.

IL PERCORSO DI RUUD

Primo turno – vs Edmund: 6-3 7-5 6-2

Ruud non sbaglia: Edmund ko in tre set, gli highlights

Secondo turno – vs van Rhijtoven: 6-7 6-4 6-4 6-4

Ruud prenota il terzo turno! Rivivi la vittoria su van Rijthoven

Terzo turno – vs Paul: 7-6 6-7 7-6 5-7 6-0

Ruud vince la maratona con Paul, gli Highlights

Ottavi - vs Moutet: 6-1 6-2 6-7 6-2

Ruud silura Moutet e lancia la sfida a Berrettini: gli highlights

Quarti - vs Berrettini 6-1 6-4 7-6

Berrettini si arrende ai quarti: il successo di Ruud in 3'

Semifinale - vs Khachanov: 7-6 6-2 5-7 6-2

Ruud batte Khachanov ed è il primo finalista: la partita in 200"

Il percorso di Alcaraz

Primo turno - vs Baez: 7-5 7-5 6-2

Alcaraz sale 2-0 e poi sfrutta l'infortunio di Baez: il match in 194"

Secondo turno - vs Coria: 6-2 6-1 7-5

Alcaraz non fa sconti, Coria si inchina: rivivi il match in 194''

Terzo turno - vs Brooksby: 6-3 6-3 6-3

Alcaraz vola anche con Brooksby, rivivi il match in 194''

Ottavi - vs Cilic: 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3

Carlos Alcaraz batte ancora Cilic ed è ai quarti: gli highlights in 194"

Quarti - vs Sinner: 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3

Sinner e Alcaraz incantano New York: rivivi la supersfida in 3'

Semifinale - vs Tiafoe: 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3

Alcaraz il maratoneta: rivivi la battaglia vinta con Tiafoe in 3'

