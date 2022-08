Fognini e Hugo Grenier, n.119 del mondo. Dovrebbe essere un’altra partita semplice sulla carta, anche se il francese ha vinto gli ultimi due incontri con italiani, proprio nelle qualificazioni di questo torneo. E’ stato poi eliminato da Gombos ma è stato ripescato per via del forfait di Pablo Andujar. Così è entrato nel tabellone principale e contro Tomas M. Etcheverry ha avuto la meglio. Contro Berrettini giocherà senza nulla da perdere. Tuttavia, se l’azzurro approccia la partita come due giorni fa, possiamo aspettarci un altro agile successo per lui. L’Italia vanta ancora quattro tennisti dopo il primo turno degli US Open. Sinner Musetti sono usciti indenni da match lunghi e ricchi di insidie, conclusi al quinto set. L’unico che ha impiegato poco tempo e poche energie per sbarazzarsi dell’avversario iniziale è stato Matteo Berrettini. Il tennista romano, che dopo l’infortunio alla mano e la sfortuna di Wimbledon, è scivolato al quattordicesimo posto del ranking, ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry con un match sempre a senso unico. L’azzurro ha potuto anche sperimentare una varietà più ampia di colpi e ha sicuramente preso fiducia, anche se sono necessari test più probanti per conoscere meglio il suo stato di forma. Il prossimo turno lo vede di fronte a, n.119 del mondo. Dovrebbe essere un’altra partita semplice sulla carta, anche se il francese ha vinto gli ultimi due incontri con italiani, proprio nelle qualificazioni di questo torneo. E’ stato poi eliminato da Gombos ma. Così è entrato nel tabellone principale e. Contro Berrettini giocherà senza nulla da perdere. Tuttavia, se l’azzurro approccia la partita come due giorni fa, possiamo aspettarci un altro agile successo per lui.

GRENIER-BERRETTINI, QUANDO VEDERLA

L’incontro tra Hugo Grenier e Matteo Berrettini, valevole per il secondo turno degli US Open si disputerà il 31 agosto. E' in programma come secondo match a partire dalle 17:00 (ore 11:00 locali) al Grandstand.

GRENIER-BERRETTINI, I PRECEDENTI

L’unico precedente tra il francese e l’azzurro risale al 2017. I due si sono incontrati al primo turno del Challenger di Segovia, in Spagna, sul cemento. Vinse Berrettini per due set a uno in poco meno di due ore.

IL PERCORSO DI GRENIER

Primo turno Q – vs Zeppieri: 1-6, 6-3, 6-4

Secondo turno Q – vs Passaro: 7-6, 6-1

Terzo turno Q – vs Gombos: 4-6, 6-3, 3-6*

*Il francese è stato ripescato in seguito al forfait di Pablo Andujar.

Primo turno – vs Etcheverry: 4-6, 6-2, 6-3, 6-4

IL PERCORSO DI BERRETTINI

Primo turno – vs Jarry: 6-2, 6-3, 6-3

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

