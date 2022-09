Prosegue il cammino di Matteo Berrettini agli Us Open , quarto e ultimo slam della stagione. L'azzurro, dopo avere eliminato nell'ordine il cileno Nicolas Jarry e il francese Hugo Grenier , al terzo turno trova sulla sua strada Andy Murray : il britannico si presenta alla sfida dopo avere eliminato l'argentino Cerundolo al primo turno e lo statunitense Nava al secondo. Il vincitore di questo match affronterà agli ottavi uno tra Galan e lo spagnolo Davidovich Fokina: la speranza, naturalmente, è che il percorso di Berrettini a New York sia ancora molto lungo. Il 26enne romano affronta Murray per la quarta volta e l'ultimo precedente, oltre che recente, è molto incoraggiante: i due si erano trovati l'uno contro l'altro lo scorso 12 giugno in finale a Stoccarda e Berrettini si era imposto in tre set portando a casa il torneo, il sesto della sua carriera (dopo una settimana avrebbe trionfato anche al Queen's).

Murray-Berrettini, quando vederla

L’incontro tra Andy Murray e Matteo Berrettini, valido per il terzo turno degli US Open, si disputerà venerdì 2 settembre. È in programma come primo match alle 18 (ore 12 locali) all'Artur Ashe Stadium.

Murray-Berrettini, i precedenti

Andy Murray e Matteo Berrettini si affrontano per la quarta volta in carriera: il bilancio dei precedenti è favorevole all'azzurro che si è imposto in 2 occasioni. L'ultimo incrocio risale al 12 giugno scorso, in finale sull'erba a Stoccarda: Berrettini vinse 6-4, 5-7, 6-3 e conquistò il torneo. L'unico successo di Murray risale invece all'1 ottobre 2019, al primo turno del torneo di Pechino (cemento): Berrettini si arrese in 2 set con un doppio 7-6.

Il percorso di Murray

Primo turno - vs Cerundolo: 7-5, 6-3, 6-3

Secondo turno - vs Nava: 5-7, 6-3, 6-1, 6-0

Il percorso di Berrettini

Primo turno - vs Jarry: 6-2, 6-3, 6-3

Secondo turno - vs Grenier: 2-6, 6-1, 7-6, 7-6

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

