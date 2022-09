Iga Swiatek e Onsa Jabeur, appuntamento con la storia. Questo sabato la finale del tabellone femminile a New York mette di fronte le due tenniste più in forma della stagione. La polacca arriva alla finale di Flushing Meadows da numero uno al mondo e regina incontrastata, mentre la tunisina vuole ufficialmente colmare il gap. Jabeur diventerebbe la prima africana a trionfare in uno Slam, trofeo che ancora le manca dopo la sconfitta in finale a Wimbledon. Swiatek invece si è ripetuta al Roland Garros quest'anno. Sul cemento a stelle e strisce andrà in onda il remake della finale di Roma di quest'anno, vinta dalla polacca 6-2 6-2.

Swiatek-Jabeur, QUANDO VEDERLA

L’incontro tra Iga Swiatek e Onsa Jabeur, valevole per la finale degli US Open, si disputerà nella serata di sabato 10 settembre. E’ infatti in programma come secondo match sull'Arthur Ashe, non prima delle 22:00 italiane (le 16:00 locali).

Swiatek-Jabeur, I PRECEDENTI

Sono quattro i precedenti a livelli WTA, con Swiatek che ha vinto il primo e l'ultimo confronto a Washington nel 2019 e in finale a Roma nel 2022. In mezzo, doppio successo di Jabeur agli ottavi di Wimbledon e ai sedicesimi di Cincinnati entrambi nel 2021.

Il percorso di Swiatek

Primo turno – vs Paolini: 6-3-6-0

Swiatek liquida Paolini in due set: il meglio del match

Secondo turno – vs Stephens: 6-3 6-2

Swiatek impartisce una dura lezione a Stephens: rivivi il match in 3'

Terzo turno – vs Davis: 6-3 6-4

Swiatek raggiunge quota 53 vittorie in stagione: rivivi il match con Davis in 3'

Ottavi - vs Niemeier 2-6 6-4 6-0

Swiatek in rimonta, Niemeier si arrende: gli Highlights

Quarti - vs Pegula 6-3 7-6

Swiatek non sbaglia, Pegula ko: gli Highlights

Semifinale - vs Sabalenka 3-6 6-1 6-4

Iga Swiatek alza il muro e batte Sabalenka: la partita in 200"

Il percorso di Jabeur

Primo turno - vs Brengle 7-5 6-2

Jabeur risponde presente e vince con Brengle: gli Highlights

Secondo turno - vs Mandlik 7-5 6-2

Jabeur non sbaglia con Mandlik: rivivi il match in 3'

Terzo turno - vs Rogers 4-6 6-4 6-3

Jabeur rimonta Rogers e vola agli ottavi con Kudermetova: gli highlights

Ottavi - vs Kudermetova 7-6 6-4

Jabeur in grande crescita, Kudermetova ko in due set: gli highlights

Quarti - vs Tomljanovic 6-4 7-6

Jabeur non si ferma più, Tomljanovic ko: gli Highlights

Semifinale - vs Garcia 6-1 6-3

Jabeur spazza via Garcia e vola in finale: la partita in 200''

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

