Tennis

Alcaraz è dappertutto! Coria ci prova in ogni modo, lo spagnolo lo trafigge

US OPEN - Carlos Alcaraz batte l'argentino Coria in tre set e regala alcune perle delle sue. Come questo punto spettacolare nel corso del primo parziale: Coria lo istiga con palle corte e pallonetti, ma lo spagnolo arriva ovunque e passa l'avversario di forza.

00:00:45, 2 ore fa