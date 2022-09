Tennis

Alcaraz: "Spero di essere il numero 1 del ranking per molti anni. Ho fame di altre vittorie. Lotterò per avere di più"

TENNIS - Gli US Open si sono conclusi con il successo della giovane stella Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, ora possiamo dirlo, non è più soltanto il futuro di questo sport ma anche il presente. Primo Slam in carriera e numero 1 del ranking. In conferenza stampa ha commentato il successo e fissato i prossimi obiettivi. "Voglio ancora di più, voglio rimanere in testa per settimane, e spero per anni"

00:02:09, 27 minuti fa