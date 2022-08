La vincitrice degli US Open del 2019, uno sfogo avuto sul campo nel match di lunedì contro la francese Tan. La tennista canadese durante la sfida, valevole per il primo turno dello Slam americano, ha “litigato” con i suoi indumenti che l’hanno messa in difficoltà a causa del forte vento. Quest’ultimo ha soffiato sulla sua gonna, che, alzandosi, è diventata un ostacolo, influenzando negativamente i colpi. La 22enne, una volta persa la pazienza, si è avvicinata all’arbitro e ha chiesto una pausa bagno aggiuntiva per potersi cambiare. “Questa può non contare come uno dei miei timeout? Non è colpa mia, è colpa di Nike”, ha detto al giudice di sedia. E ha aggiunto: “Questo vestito è così, così pessimo... Ho bisogno di cambiarmi, è davvero pessimo”. La Andreescu ha ottenuto la possibilità di cambiarsi, ed è tornata dalla pausa con indosso una canotta e una gonna Nike bianche ed ha battuto la Tan per 6-0, 3-6, 6-1. Bianca Andreescu , si è scusata con il suo sponsor Nike per. La tennista canadese durante la sfida, valevole per il primo turno dello Slam americano, ha “litigato” con i suoi indumenti che l’hanno messa in difficoltà a causa del forte vento. Quest’ultimo ha soffiato sulla sua gonna, che, alzandosi, è diventata un ostacolo, influenzando negativamente i colpi. La 22enne, una volta persa la pazienza, si è avvicinata all’arbitro e ha chiesto una pausa bagno aggiuntiva per potersi cambiare. “”, ha detto al giudice di sedia. E ha aggiunto: “”. La Andreescu ha ottenuto la possibilità di cambiarsi, ed è tornata dalla pausa con indosso una canotta e una gonna Nike bianche ed

A fine partita ha spiegato ai giornalisti come sono andate le cose: "E’ stato solo che mi ha dato fastidio per alcuni colpi con il diritto. Ovviamente, il vento non ha aiutato”. E si è poi scusata con Nike: "Non volevo mancare di rispetto con quello che ho detto all’arbitro. Stavo cercando di convincerlo a non togliermi una pausa bagno perché so che ne abbiamo solo due. E’ stato molto carino ad accettare. Avrei sicuramente potuto usare parole diverse. Amo Nike e spero di poter stare con loro per il resto della mia vita!”. Pace fatta? Vedremo se ci saranno degli sviluppi, il prossimo match è contro Beatriz Haddad Maia.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

