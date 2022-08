Tennis

US OPEN - Osaka cade contro Collins: gli highlights in 3'

US OPEN - Fuori anche un'altra campionessa recente come Naomi Osaka, che nell’ultimo match di giornata, contro Danielle Collins, finisce KO con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco.

00:03:09, 2 ore fa