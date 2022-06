Novak Djokovic viene portato con la mente al futuro e per la precisione ai prossimi US Open. Dopo Mentre il torneo di Wimbledon deve ancora entrare nel vivo, per un attimoviene portato con la mente al futuro e per la precisione ai prossimi US Open. Dopo la vittoria al secondo turno contro Thanasis Kokkinakis , l'ex numero del mondo ha parlato con i media serbi dello Slam statunitense, al quale non potrà prendere parte secondo le regole attuali di ingresso nel Paese.

Il ritorno di Djokovic, cuore Murray: le immagini più belle del Day 1

Ad

"Al momento nessuna persona non vaccinata può entrare negli Usa - ha esordito Djokovic - Avevo sentito ufficiosamente che qualcuno l’ha fatta franca, qualche persona che non è ‘famosa’, ma io non cercherei mai di andare negli Usa se non è permesso. Alcuni pensano che io abbia commesso un errore in Australia, ma è stato proprio il contrario – avevo un’esenzione, eccetera, non torniamo su quella storia - La conclusione è: se mi dicono che non posso andare, non ci andrò, non mi metterei mai in tale situazione. Anche se entrassi, mi vedrebbero giocare in TV e verrebbero a prendermi”, ha riso Nole.

US Open Tennis, via libera al coaching: gli allenatori potranno parlare al giocatore 21/06/2022 A 13:58

Nadal-Djokovic, battaglia epica! I 5 colpi più belli del match

"Più seriamente, ho scambiato dei messaggi con Tennys Sandgren giorni fa. Volevo ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato pubblicamente in questa situazione. Quello che dice ha assolutamente senso: se i giocatori non vaccinati non possono competere allo US Open, allora dovrebbe riguardare tutti. Non vedo la logica sanitaria alla base, perché Tennys possa possa giocare in quanto cittadino americano e io non posso. Se avessi un passaporto statunitense o una green card, potrei giocare. Forse c’è una logica politica dietro a tutto ciò – non sanitaria – ma preferirei non parlarne e potete capire il perché".

Djokovic furioso: racchettata alla rete, il pubblico fischia

US Open Us Open apre ai russi: "Incolpevoli davanti alla guerra" 16/06/2022 A 12:53