Novak Djokovic rischia di saltare anche gli US Open , l'ultimo Slam della stagione che andrà in scena a New York dal 29 agosto all'11 settembre. Il motivo risiede nella legislazione degli Stati Uniti in materia di contrasto al Covid-19 . Dal 12 giugno, infatti, la normativa cambia e diventa in qualche modo più leggera: per entrare nel Paese non sarà più obbligatorio, infatti, esibire un tampone che certifichi la negatività al Coronavirus.

Tuttavia, l'ingresso nel Paese sarà consentito esclusivamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale: i non vaccinati non potranno perciò varcare la frontiera. Per Djokovic, che non si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid, questo scenario significherebbe quindi addio agli US Open: il serbo, per lo stesso motivo, quest'anno ha già saltato due tornei negli Stati Uniti (Indian Wells e Miami).

