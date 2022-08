Tennis Plays for Peace, pensato ed organizzato dallo Coco Gauff, Jessica Pegula e Leylah Fernandez. Tuttavia, la provenienza geografica dell’ex numero 1 del ranking WTA ha suscitato delle polemiche. In particolare, l’ucraina Marta Kostyuk ha affermato di aver rifiutato l’invito perché tra i presenti ci sarebbero stati giocatori provenienti da paesi aggressori. La USTA (United States Tennis Association) ha deciso di fare marcia indietro ed escludere Victoria Azarenka dall’evento benefico per l’Ucraina. Questa sera alle ore 19 locali (l’una di notte italiana) si terrà infatti, pensato ed organizzato dallo US Open per raccogliere fondi proprio per il paese vittima di aggressione da parte della Russia. Inizialmente, la tennista bielorussa doveva essere una delle cinque ragazze presenti insieme a Iga Swiatek . Tuttavia, la provenienza geografica dell’ex numero 1 del ranking WTA ha suscitato delle polemiche. In particolare, l’ucrainaha affermato di aver rifiutato l’invito perché tra i presenti ci sarebbero stati giocatori provenienti da paesi aggressori.

Ad

Ecco allora che, per evitare che l’evento, sorto con un ideale positivo, diventi bersaglio di feroci dichiarazioni e venga ricordato per motivi sbagliati, la USTA ha preferito ritirare l’invito a Vika. Questo il comunicato ufficiale: “Nelle ultime 24 ore, dopo le necessarie considerazioni e un dialogo con tutte le parti coinvolte, Victoria Azarenka non parteciperà al Tennis Plays for Peace di questa sera. Vika è una grande leader tra le giocatrici e apprezziamo la sua volontà di prendere parte all’evento. Tuttavia, data la sensibilità mostrata dai giocatori ucraini, legata all’attuale conflitto, crediamo che questa sia la decisione più giusta da prendere da parte nostra”.

US Open Serena verso l'ultimo US Open: "Come farò a non piangere?" UN' ORA FA

Sarà comunque un evento importante, si terrà al Louis Armstrong, ed oltre alle tenniste elencate prima, saranno presenti anche Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Félix Auger-Aliassime. Ci sarà infine, come special guest, John McEnroe che sicuramente renderà la serata più frizzante.

Serena Williams scalda i motori: il suo allenamento verso gli US Open

US Open McEnroe: "Stupido escludere Djokovic. Serena? La più grande di sempre" IERI ALLE 18:24