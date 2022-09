Tennis

Fognini e l'epica vittoria con Nadal nel 2015: gli highlights di una partita storica

Riviviamo insieme la mitica sfida vinta con una pazzesca rimonta di Fabio Fognini, che sotto di due set a zero, riuscì a battere Rafael Nadal al termine di una partita passata alla storia sul cemento di New York, agli US Open 2015.

00:02:27, un' ora fa