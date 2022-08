Tennis

Tennis, US Open 2022 - Sabalenka non sbaglia all'esordio, Harrison KO in due set: gli Highlights

US OPEN - La bielorussa, numero 6 del ranking WTA, batte in maniera piuttosto netta 6-1, 6-3 l'americana Harrison. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:12, 3 ore fa