Tennis

Jannik Sinner: “Andare agli US Open è sempre speciale per me, tante cose sono cambiate rispetto all'anno scorso"

US OPEN - Le parole di Jannik Sinner in esclusiva a Eurosport dopo il passaggio del primo turno contro il tedesco Altmaier in cinque set: "All'inizio ero teso, poi ho alzato il livello". E sulle ambizioni del tennista altoatesino in questo torneo: "Penso giorno per giorno, contro Eubanks dovrò stare attento al suo servizio".

00:02:16, 2 ore fa