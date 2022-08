Tennis

Us Open 2022 - Jannik Sinner fatica ma vince: gli highlights con Altmaier in 3'

US OPEN - Una vittoria a fatica per Jannik Sinner nel primo turno degli US Open 2022. L’azzurro (n.13 del mondo) si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier (n.93 ATP) per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in 3 ore e 35 minuti di partita.

00:03:07, 2 ore fa