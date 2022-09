Tennis

Jannik Sinner dopo il ko con Alcaraz: "È la sconfitta più dura della mia vita, farà male a lungo"

US OPEN - Dopo la maratona epica persa contro Carlos Alcaraz al 5° set dopo aver anche fallito un match point del quarto set, Jannik Sinner non nasconde la frustrazione e la delusione per l'occasione persa: "Fa molto male, è la sconfitta più dura che ad oggi ho patito e lascerà il segno per un po'. Ma proverò a prendere il meglio, non rimuginare troppo sul resto e ripartire".

00:00:44, un' ora fa