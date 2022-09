Tennis

José Mourinho, che tributo a Serena Williams: "Sportiva eterna"

CALCIO - Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese, José Mourinho rende omaggio alla regina del tennis mondiale e a un'icona dello sport come Serena Williams, che venerdì 2 settembre ha dato l'addio al gioco: "Le sue imprese rimarrano indelebili nei cuori di chi ama lo sport. Per me anche quando danno l'addio, non smettono mai".

00:00:55, 10 ore fa