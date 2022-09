Tennis

Khachanov-Ruud, che sfida a New York! I progagonist della prima semifinale

US OPEN - Nello scenario dell'Artur Ashe Stadium il russo e il norvegese si affrontano nella prima semifinale dello slam newyorchese. Khachanov è reduce dal successo ai quarti di finale contro Kyrgios in 4 set, mentre nel turno precedente Ruud ha eliminato Matteo Berrettini imponendosi in 3 set.

00:01:08, 39 minuti fa