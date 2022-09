Tennis

US Open - Nadal-Fognini 2-6 6-4 6-2 6-3, gli highlights

US OPEN - Fabio Fognini fa sognare l'impresa per un set e mezzo, poi si arrende al maiorchino che termina il match in crescendo e si impone col punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-3. Ora al terzo turno Nadal affronterà Richard Gasquet.

00:03:16, 2 ore fa