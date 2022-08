Tennis

Us Open 2022 - Nadal perde un set contro Hijikata e trova Fognini: gli highlights

US OPEN - Esordio soft per Rafa Nadal. Lo spagnolo (n.3 del mondo) ha concesso un set (primo) all’australiano Rinky Hijikata (n.198 del ranking): un parziale di rodaggio e poi una partita archiviata per 4-6 6-2 6-3 6-3. Ora c'è Fabio Fognini.

00:03:13, 2 ore fa