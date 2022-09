Tennis

US Open - Sabalenka liquida Pliskova in due set e vola in semifinale, rivivi il match in 3'

US Open 2022 - Aryna Sabalenka centra di nuovo la semifinale a New York, l'anno scorso si arrese con Leylah Fernandez. Batte Karolina Pliskova 6-1 7-6 in un match impeccabile caratterizzato da un'inedita solidità nei turni di battuta e una maggiore continuità da fondo campo.

00:03:13, 2 ore fa