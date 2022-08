L'addio di Serena: 'Sono terribile con i commiati'

c'è Serena Williams in copertina che preannuncia il suo ritiro dal tennis: il suo obiettivo sarà fare la mamma e dedicarsi al suo marchio di moda. Ma quando sarà? Come dice Serena, non si sa, perché lei è terribile con i commiati. Nel frattempo Sul numero di Vogue appena uscito: il suo obiettivo sarà fare la mamma e dedicarsi al suo marchio di moda. Ma quando sarà? Come dice Serena, non si sa, perché lei è terribile con i commiati. Nel frattempo va avanti a giocare , ma per quanto? Pare che la data sia la US Open, ma Serena non è così chiara.

Il lunghissimo articolo scritto da Serena stessa traccia la rotta: il momento di abbandonare il tennis è arrivato e si avvicina sempre più, innescato dall'ultima scintilla della piccola Olympia, la figlia di Serena e Alexis Ohanian, che le ha detto "Voglio diventare una sorella maggiore". La più giovane delle sorelle Williams è diventata mamma quasi cinque anni fa, è vicinissima ai 41 anni e a questo punto della vita sente che deve dedicarsi ad altro, anche se le provocherà degli strascichi a livello emotivo.

Odio tutto questo [...] Non voglio che finisca, ma allo stesso tempo sono pronta per ciò che verrà dopo il tennis. Non so come potrò guardare questa rivista quando uscirà, sapendo che questa è la fine di una storia iniziata a Compton, in California, con una ragazzina di colore che voleva solo gioca a tennis. Questo sport mi ha dato tanto. Amo vincere. Amo la battaglia. Amo intrattenere.

Williams racconta le sue vicissitudini, dalla poca voglia di giocare quand'era ragazzina, passando per i successi, per quella volta in cui rischiò di morire, per la depressione post parto, per le critiche per non aver migliorato il record di Margaret Court. Nonostante ciò, il tennis le ha dato tantissimo, ma è ora di voltare pagina.

Sfortunatamente non ero pronta per vincere Wimbledon quest'anno. E non so se sarò pronta per vincere a New York. Ma ci provo. E i tornei precedenti saranno divertenti. [...] Non sto cercando un momento per una cerimonia d'addio sul campo. Sono terribile con gli addii, la peggiore del mondo. Ma per favore sappiate che vi sono più grata di quanto possa mai esprimere a parole. Mi avete portato a tante vittorie e tanti trofei. Mi mancherà quella versione di me, quella ragazza che giocava a tennis. E mi mancherete voi.

Anche a noi Serena mancherà. Di sicuro la vedremo almeno fino agli US Open, da quanto dice lei, poi capiremo quando chiuderà definitivamente questo capitolo della sua vita. Per la BBC, comunque, il momento sarà quello.

