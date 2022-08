Dopo aver rimontato Anna Bondar all’esordio , Camila Giorgi sfiora il bis contro la numero 20 Madison Keys, che dello Slam di casa fu finalista nel 2017. È stata bravissima la nostra a sciogliersi nel corso dei game e dei set, dopo un inizio falloso e piuttosto contratto tra doppi falli ed errori di manovra. Ha centrato un break iniziale nel secondo set lasciando andare il braccio e da lì ha condito il match di vincenti in accelerazione e contropiede fra le solite puntate al suo tennis roulette.

Ha perfino servito per il match sul 5-2 ed è stata a due punti dal successo sul 6-5, ma al terzo turno ci va Madison Keys dominando fin dal 4/0 uno sciagurato super tie-break. Keys avrà ora un derby statunitense con la diciottenne e numero 12 Cori Gauff (6-2 7-6 alla romena Ruse), destinata a mirabili imprese della pallacorda fin dall’anno del ritiro di Serena Williams. L’anno che l’ha vista già in finale al Roland Garros.

Va aggiunta una contro-nota statistica che, specialmente nel caso di Camila, ha un peso specifico. Spesso s'è scritto che l'interpretazione dei suoi match, alla costante ricerca del punto diretto, è facile da leggere tra le righe dei vincenti e degli errori gratuiti. Bene, oggi i non forzati sono stati 47 contro 18: un numero enorme a cui vanno aggiunti 10 doppi falli, eppure sulle tante palle break non raccolte, 4 su 16, è stata davvero brava la Keys a non concedersi, facendosi scudo con gli ace (addirittura 3 consecutivi da destra su 5-6 del terzo set, 8 totali), molti punti con la prima battuta (71% contro 59%) e ben 30 vincenti, quasi tutti sventagliati di dritto.

Parliamo in fondo di una tennista sì precice, ma che a ventisette anni è nel pieno della sua "carriera anagrafica" dopo aver vinto 6 titoli ATP, compreso Cincinnati, disputato la finale dello US Open (persa contro Sloane Stephens), due smifinali a Melbourne e una al Roland Garros.

Coco Gauff supera Ruse

96 minuti: è questo il tempo che ci ha messo Coco Gauff a battere la romena Elena Gabriela Ruse. Un 6-2, 7-6 (4) che riassume abbastanza bene l’andamento del match. L’americana ha strappato subito nel primo parziale, incamerandolo grazie ad un servizio semplicemente irresistibile (6 ace complessivi al termine e il 77% di punti conquistati con la prima). Nella seconda partita invece c’è stato più equilibrio, ma Gauff non ha mai perso la bussola e ha chiuso per 7 punti a 4 al tie-break. Nel prossimo turno, la 2004 di Atlanta cresciuta nel mito di Serena e Venus Williams, se la vedrà con la connazionale Madison Keys nell’ennesimo derby americano di questo torneo. In palio un posto agli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone.

