Tennis

US OPEN - Swiatek-Stephens 6-3 6-2: gli highlights del match in 3'

US OPEN - La numero 1 del mondo Iga Swiatek sembra aver ritrovato l'efficienza che le ha permesso di mettere a segno 37 vittorie e sei titoli di fila ha soffocato giovedì nel secondo round degli US Open l'americana Sloane Stephens ( vincitrice nel 2017) 6-3, 6-2 in 1h15.

00:03:13, 2 ore fa