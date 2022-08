Il tedesco, attuale n.2 del mondo, dopo aver fatto tanto lavoro in palestra, ha annunciato sui social di aver avviato la propria preparazione sul campo. Alexander Zverev brucia le tappe nel suo recupero dopo il grave infortunio alla caviglia subìto nel match del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal.

Il bambino felice di nuovo nel suo parco giochi preferito“, è stato il post del tennista nativo di Amburgo che ha provato alcuni servizi e colpi di dritto e di rovescio da fondo. Una grande determinazione quella dimostrata da Zverev, desideroso di tornare nel circuito ATP nel più breve tempo possibile. Il principale target di Sascha è la piena ripresa fisica e, da questo punto di vista, il processo di riabilitazione sta dando i frutti sperati.

Chiaramente, per un atleta di altissimo livello, da verificare sarà la tenuta in partita. Non è un mistero che Zverev confidi di prendere parte agli US Open (29 agosto-11 settembre). L’ultimo Slam del 2022 fa gola a tanti e il tedesco, dopo aver dovuto saltare Wimbledon per il grave infortunio citato, vorrebbe rispondere presente al Major di New York, pur nella consapevolezza di non essere al top della condizione.

