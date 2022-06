C’è il via libera al coaching anche nel circuito di tennis maschile ATP. Dopo la sperimentazione tanto discussa nella WTA, anche l’ATP ha ufficialmente aperto le porte al mondo degli allenatori. La norma, su cui a lunghissimo si è discussa, prenderà il via a una fase di sperimentazione che partirà dopo Wimbledon e terminerà a fine della stagione 2022. I primi tornei dunque dove vedremo il coaching legalizzato nel circuito maschile saranno gli ATP 250 di Bastad, in Svezia; e di Newport, negli Stati Uniti.

E’ un ‘coaching’ però in versione più light. Non vedremo infatti gli allenatori dei singoli giocatori poter entrare in campo, com’era stato nel caso del femminile. Così come non vedremo le cuffie che erano state testate durante le Next Gen Finals. Saranno delle dritte tra allenatore e giocatore accettate solo da fuori campo; e che dovranno seguire determinate regole. Le andiamo a riassumere qui sotto come da comunicato ATP.

Ad

US Open Us Open apre ai russi: "Incolpevoli davanti alla guerra" 16/06/2022 A 12:53

Gli allenatori dovranno sedere esclusivamente nei posti in tribuna a loro dedicati

Il coaching – in forma verbale e non verbale – sarà permesso solo se non interromperà il gioco o non creerà interferenze all’altro giocatore

Il coaching in forma verbale è permesso soltano quando giocatore e allenatore sono dalla stessa parte di campo

Il coaching in forma non verbale – gesti – sarà permesso in ogni momento

Il coaching in forma verbale consiste in qualche breve parole e frase semplice (non saranno ammesse conversazioni)

Gli allenatori non potranno parlare col giocatore quando questo lascia il campo per qualsiasi motivo

Penalità e multe sono previste per tutte le altre forme di coaching che non rispettano queste regole

E’ dunque una piccola apertura nel campo del tennis maschile, con una sorta di coaching in versione light da qui a fine anno. Vedremo come verrà utilizzata. Vedremo se verrà implementata. Vedremo soprattutto se sarà destinata a restare in futuro. Appuntamento dall’11 luglio, data dei primi tornei ATP in cui la norma diventerà ufficiale.

SEI FAVOREVOLE AL 'COACHING'? Sì No Non in questa forma

Tsitsipas si prende un warning per coaching

US Open Dall'Inghilterra: Djokovic non parteciperà agli US Open 15/06/2022 A 13:56