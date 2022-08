Novak Djokovic si cancella dall’entry list del spiraglio di speranza per la partecipazione del fuoriclasse serbo allo US Open. E’ notizia di mercoledì che il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha disposto che le persone vaccinate e non vaccinate contro il Covid-19 avranno le stesse linee guida di azione nel Paese. In parole povere ciò significa che non ci saranno più differenze tra chi è immunizzato e chi no. Non è però ancora chiaro se la norma verrà estesa anche a cittadini stranieri provenienti dall'estero. Nel giorno in cuisi cancella dall’entry list del Masters 1000 di Cincinnati , in programma prossima settimana in Ohio, arriva unoper la partecipazione del fuoriclasse serbo allo. E’ notizia di mercoledì che il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha disposto che lecontro il Covid-19 avranno lenel Paese. In parole povere ciò significa chetra chi è immunizzato e chi no. Non è però ancora chiaro se la norma verrà estesa anche a cittadini stranieri provenienti dall'estero.

nullaosta per prendere parte all’ultimo Slam della stagione, dopo che il tennista serbo ha dovuto saltare l'Australian Open, a causa dell'espulsione dal Paese, e ha giocato Parigi (uscendo ai quarti) e Questo cambio d’orizzonte potrebbe significare per Djokovic, da qui alle prossime due settimane, ilper prendere parte all’, dopo che il tennista serbo ha dovuto, a causa dell'espulsione dal Paese, e(uscendo ai quarti) e vinto Wimbledon senza conquistare punti validi ai fini del Ranking ATP.

Il Center for Disease Control statunitense ha peraltro annunciato lo stop di moltissime restrizioni, che erano in vigore su tutto il territorio nazionale da qualche mese. L'ex numero uno al mondo prosegue ovviamente nei suoi allenamenti, come se dovesse partecipare e dare spettacolo sui campi in cemento di Flushing Meadows. Tutto dipenderà comunque dalla burocrazia a stelle e strisce, ma l'Usta potrebbe richiedere di velocizzare le pratiche per permettere a Djokovic di arrivare negli States già la prossima settimana.

