Alexander Zverev agli US Open 2022? Più no che sì. Il tedesco, infortunatosi nelle Rafael Nadal alla caviglia destra, sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile dalla lesione subìta nel match citato. agli US Open 2022? Più no che sì. Il tedesco, infortunatosi nelle semifinali del Roland Garros 2022 controalla, sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile dalla lesione subìta nel match citato.

Una notizia importante arriva invece dalla Spagna e per l’esattezza da Mallorca: Nadal sarà presente al Masters1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 21 agosto sul cemento del Lindner Family Tennis Center. Rafa, quindi, ha sciolto le riserve rispetto alla partecipazione nel torneo dello Stato dell’Ohio.

Ad

Tennis Zverev rivela: "Ho il diabete, voglio aiutare i bimbi con la mia Fondazione" 06/08/2022 A 16:44

Sascha ha dovuto rinunciare al forfait per il torneo di Cincinnati che si disputerà la prossima settimana. Ecco che la presenza del campione tedesco nel Major di New York, dal 29 agosto all’11 settembre, appare sempre più lontana. Come è noto,ha dovuto rinunciare al Masters1000 di Montreal (Canada) e nelle ultime ore è arrivato anche l’attesoche si disputerà la prossima settimana. Ecco che ladel campione tedesco nel, dal 29 agosto all’11 settembre, appare

Ovviamente cercherò comunque di esserci, anche se sarà una presenza molto, molto breve“, ha spiegato il numero due del ranking ATP durante una conferenza stampa organizzata ad Amburgo. Ecco che un obiettivo concreto potrebbe essere quello di un ritorno sui campi in occasione della fase a gironi di Coppa Davis proprio ad Amburgo, dal 13 al 18 settembre, contro Francia (14), Belgio (16) e Australia (18). Vedremo a questo punto quali saranno le scelte di Zverev in vista dell’ultima parte del 2022.

Il momento in cui Nadal ha detto basta: le sue toccanti parole

Nick Kyrgios, Nadal ha annunciato sui social la propria partenza per gli Stati Uniti. Dopo aver dovuto rinunciare al 1000 di Montreal a causa di un nuovo problema agli addominali, criticità legata a quanto era già accaduto a Wimbledon con il forfait nella semifinale contro l’australiano, Nadal ha annunciato sui social la propria partenza per gli Stati Uniti.

Sono veramente felice di giocare nuovamente a Cincinnati“, le parole dell’asso spagnolo, vincitore del torneo nel 2013. Sarà l’unico test sul cemento per lui, alla prova dei fatti, prima del via degli US Open, previsti a Flushing Meadows dal 29 agosto all’11 settembre.

Zverev, che guaio: adesso a rischio c'è anche Wimbledon

Tennis Medvedev si inchina a Nadal: “Sarà lui il n° 1 a fine anno” 03/08/2022 A 12:58