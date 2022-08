un vero e proprio atto formale. A firmarlo e condividerlo sono due diversi rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, la repubblicana Claudia Tenney, eletta per il Collegio di New York-22; e il repubblicano Louie Gohmert, eletto per il Collegio Texas-01. Entrambi hanno fatto pervenire a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, una richiesta ufficiale per concedere a Novak Djokovic – e a tutti gli stranieri non vaccinati – la possibilità di ingresso negli Stati Uniti. Se giusto poche ore fa Novak Djokovic aveva dovuto comunicare agli organizzatori del Masters 1000 del Canada, quest’anno a Montreal, il proprio forfait a causa dell’impossibilità dell’ingresso nel Paese (che come gli USA non prevede l’ingresso di stranieri non vaccinati), arriva dagli Stati Uniti un primo atto formale che apre le speranze di Novak Djokovic. Non si tratta di qualche dichiarazione da parte di politici o di appelli provenienti da qualche star , bensì di. A firmarlo e condividerlo sono, la repubblicana, eletta per il Collegio di New York-22; e il repubblicano, eletto per il Collegio Texas-01. Entrambi hanno fatto pervenire a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, una richiesta ufficiale per concedere a Novak Djokovic – e a tutti gli stranieri non vaccinati – la possibilità di ingresso negli Stati Uniti.

In particolare è la richiesta della rappresentante del Congresso Tenney a parlare di una specifica concessione di un’esenzione per Djokovic e per tutti gli atleti che vogliono partecipare allo US Open.

E’ un atto in qualche modo importante perché dà il via a un potenziale vero e proprio iter ufficiale affinché Novak Djokovic possa entrare negli Stati Uniti. A oggi mancano 24 giorni esatti al via della prossima edizione degli US Open, che inizierà il prossimo lunedì 29 agosto. Djokovic dunque ha poco più di 3 settimane per sperare che la politica possa (voglia?) trovare una soluzione al suo caso. Un caso in questo momento di evidente disparità di trattamento.

Per partecipare allo US Open non esiste infatti alcun obbligo vaccinale: il pubblico non vaccinato, così come giocatori non vaccinati di passaporto americano – l’esempio su tutti è Tennys Sandgren – potranno avere regolare accesso all’impianto di Flushing Meadows e alle sue strutture. Un accesso non consentito invece agli stranieri con identico status di “non vaccinati”. La corsa contro il tempo è iniziata. Vedremo se l’amministrazione Biden farà formalmente qualcosa.

