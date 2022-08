Tennis

Tennis - Serena Williams scalda i motori: il suo allenamento verso gli US Open 2022

US OPEN - Serena Williams vuole presentarsi al top ai nastri di partenza per gli US Open 2022: eccola allenarsi all'Arthur Ashe Stadium. A 40 anni vuole ancora stupire, in quello che potrebbe essere il suo ultimo grande torneo major.

00:01:10, 24 minuti fa