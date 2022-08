Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Andy Murray supera Nava e trova Berrettini al terzo turno: gli highlights

US OPEN - Andy Murray vola al terzo turno dello slam americano superando in 4 set il padrone di casa Emilio Nava. Venerdì se la vedrà con il nostro Matteo Berrettini. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:08, un' ora fa