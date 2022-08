Tennis

Tennis, US Open 2022 - Bianca Andreescu non trema e sconfigge Tan: gli highlights

US OPEN - Vincitrice qui nel 2019, Andreescu non si è mai più espressa negli slam a quel livello. La canadese però parte bene con il giustiziere di Serena Williams a Wimbledon, ovvero la francese Harmony Tan. Andamento strano, ma in sostanza sempre di controllo per Andreescu: 6-0 3-6 6-1 il punteggio.

00:03:01, 22 minuti fa