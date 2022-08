Tennis

Tennis, US Open 2022 - Caduta a terra e lacrime: i crampi fermano Lucia Bronzetti contro Lauren Davis

US OPEN - Finisce nel peggiore dei modi il match di Lucia Bronzetti che sul 5-4 per Lauren Davis nel terzo set è costretta a ritirarsi per colpa dei crampi. Dopo 3 ore e 12 minuti di battaglia la nostra portacolori abbandona New York.

00:02:42, 4 ore fa