Tennis, Us Open 2022 - Carlos Alcaraz: "Finale e 1° posto del ranking? È staordinario lottare per queste due cose"

US OPEN - Le parole del campione spagnolo al termine del match: "In semifinale devi dare tutto e lottare fino all'ultima palla. Frances lo ha fatto ed è stato eccezionale. Domenica? È staordinario lottare per cose grandi come il titolo e la prima posizione del ranking".

00:04:03, 9 minuti fa