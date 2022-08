Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Carlos Alcaraz sale 2-0 e poi sfrutta l'infortunio di Baez: rivivi il match in 194"

US OPEN - L'allievo di Juan Carlos Ferrero centra la sua prima vittoria nel tabellone principale dello Slam newyorchese grazie ad una prova convincente contro un Baez in assetto da battaglia, ma fermato da un problema muscolare al polpaccio nel terzo set. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:14, un' ora fa