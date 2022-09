Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Casper Ruud prenota il terzo turno! Rivivi la vittoria su van Rijthoven

US OPEN - Vittoria importante per Casper Ruud. Il norvegese di Oslo, testa di serie numero 5, dopo aver sistemato in tre set Kyle Edmund lunedì sera, supera anche l’olandese Tim van Rijthoven con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e 48 minuti di gioco.

00:03:07, Ieri alle 00:39