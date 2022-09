Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Casper Ruud silura Moutet e conquista i quarti con Berrettini: gli highlights

US OPEN - Casper Ruud supera in 4 set Corentin Moutet e conquista i quarti di finale contro Matteo Berrettini. Punteggio finale di 6-1, 6-2, 6-7 (4), 6-2 in tre e 20 minuti di gioco. Tutte le ultime news e video di tennis le trovi su Eurosport.

00:03:14, un' ora fa