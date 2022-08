arriva anche quella di Taylor Fritz, decima testa di serie. L’americano è stato incredibilmente sconfitto dal connazionale Brandon Holt, numero 303 del mondo, in quattro set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 dopo poco più di tre ore di gioco. Le sorprese nel tabellone maschile non finiscono nella prima giornata dello US Open. Dopo al clamorosa eliminazione di Stefanos Tsitsipas L’americano è stato incredibilmente sconfitto dal connazionale, numero 303 del mondo, in quattro set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 dopo poco più di tre ore di gioco.

Una favola quella del 24enne di Rolling Hills, figlio di Tracy Austin, campionessa per due volte a New York nel 1979 e 1981, quando aveva 16 e 18 anni. La mamma è la più giovane tennista di sempre ad aver vinto lo Slam americano ed è stata anche numero uno del mondo e Brandon ha voluto seguire le sue orme, anche se prima di diventare professionista si è laureato alla USC. Una carriera che si è poi fermata a causa di un tumore alle ossa, per fortuna risultato benigno e, dopo le cure e la paura, Holt finalmente ha ripreso la sua carriera tennistica, regalandosi oggi una vittoria memorabile.

A chiudere il programma maschile di giornata c'era un match che prometteva spettacolo e che metteva difronte due amici e compagni di doppio: Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. Si è imposto il primo con una prova matura e senza fronzoli. Il finalista dell'ultimo Wimbledon tiene la concentrazione per due ore e vince col punteggio di 6-3 6-4 7-6, guadagnandosi il secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, vittoriosi nel derby con Humbert dopo una maratona di cinque set.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

