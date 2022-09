Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Coco Gauff rifila un secco 2-0 a Elena Gabriela Ruse: gli Highlights

US OPEN - L’americana ha allungato subito nel primo parziale, incamerandolo grazie ad un servizio semplicemente irresistibile. Nella seconda partita invece c’è stato più equilibrio, ma Gauff non ha mai perso la bussola e ha chiuso per 7 punti a 4 al tie-break.

00:03:05, Ieri alle 23:35