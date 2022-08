Tennis

Tennis, US Open 2022 - Coco Gauff trova il primo successo sul centrale contro Jeanjean: gli highlights

US OPEN - Il quarto tentativo invece è quello buono per Coco Gauff, che finalmente vince un match sul centrale. Contro la francese Jeanjean, favola al Roland Garros, la Gauff mette in scena una gran prestazione al servizio e regola con grande sapienza – molta, per una ragazza solo 18enne – un’avversaria comunque scomoda. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:07, 2 ore fa