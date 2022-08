Tennis

Tennis, US Open 2022 - Danza di gioia e sorriso: rivivi il match point di Serena Williams contro Kovinic

US OPEN - Kovinic non ha armi per sovvertire il pronostico e si consegna all'avversaria dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Serena sorride alla figlia Olympia e a tutti i presenti, mentre l'organizzazione le dedica una cerimonia con tanto di video celebrativo e coreografia del pubblico che inneggia al suo nome.

00:01:04, 12 minuti fa