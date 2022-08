Strepitosa rimonta di Fabio Fognini nel primo turno degli US Open 2022. L’azzurro (n.60 del ranking) va sotto di due set contro il russo Aslan Karatsev (n.38 al mondo), ma poi risorge e trova incredibilmente il successo con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 dopo tre ore e 34 minuti di gioco. Per il ligure ci sarà ora al secondo turno la sfida contro il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’australiano Rinky Hijikata.

Pronti, via e Fognini va subito in grande difficoltà. Karatsev è nettamente più presente e conquista subito il break che gli permette di salire sul 2-1. L’azzurro non riesce a reagire in nessun modo e il russo ne approfitta per dominare fino al 6-1 in appena 26 minuti di gioco.

Nel secondo parziale si attende un cambio di marcia immediato da parte di Fognini, ma tutto ciò non arriva. Il ligure subisce il break nel quarto game e poi va sotto per 4-1. A questo punto Fabio sembra dunque vicino a perdere anche il secondo set, ma con una grande reazione riesce a tornare clamorosamente in gioco: l’azzurro strappa il break nel nono gioco e poi, dopo aver annullato due set point, si porta sul 5-5. La carica dell’italiano si spegne però poco più tardi nel momento decisivo: Karatsev sale sul 15-40 nel dodicesimo game e poi trova il punto che vale il 2-0.

Nonostante il triste risultato, Fognini comunque non molla e nel quinto game del terzo set riesce a conquistare il break che gli consente di andare sul 3-2. Caricato dall’allungo, il ligure resta concentrato e non concede altri spazi fino al 6-4 che riapre i giochi. Sulle ali dell’entusiasmo l’italiano comincia alla grandissima il quarto set. Fabio domina infatti in lungo e in largo e vola in pochissimo tempo sul 5-0 con tre break di vantaggio. Karatsev prova a farsi sentire con un controbreak, ma subito dopo il nostro portacolori conquista il 6-1. Il match si sposta così all’ultimo e decisivo set.

Qui la tensione sale alle stelle e nei primi cinque game nessun tennista ha palle break. La prima occasione per allungare arriva dunque nel sesto gioco per Fognini, che però non riesce a finalizzare. Il set prosegue on serve fino al 5-4, poi ha un felice epilogo: il nostro portacolori sfrutta il terzo match point e conquista un clamoroso successo in rimonta.

