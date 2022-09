Alla fine l’ha spuntata Carlitos (classe 2003), che dopo le sconfitte di Wimbledon e Umago è riuscito a prendersi la tanto agognata rivincita sull’altoatesino (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5, 6-3 in 5 ore e 15 minuti il risultato finale). Forse Jannik si mangerà le mani per quel match point fallito nel 4° set e Non è finita come voleva un paese intero, ma forse possiamo essere soddisfatti lo stesso. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato vita ad una battaglia che è andata ben oltre il tennis. È stata una sera che è diventata notte e poi mattina (italiana e americana), una vacanza di oltre cinque ore in cui gli eletti del presente e del futuro ci hanno offerto uno spettacolo paradisiaco.(classe 2003), che dopo le sconfitte di Wimbledon e Umago è riuscito a prendersi la tanto agognata rivincita sull’altoatesino (). Forse Jannik si mangerà le mani per quel match point fallito nel 4° set e per quel break di vantaggio nel quinto , ma fare le pulci a questa prestazione vorrebbe dire non avere un cuore. Lo spagnolo trova la prima semifinale slam in carriera e continua a coltivare il sogno della vittoria finale e della prima posizione del ranking; Sinner torna a casa con una sconfitta pesante da digerire ma che gli servirà tantissimo nel futuro più prossimo. Se questa è la rivalità che ci aspetta nei prossimi 10 anni, noi siamo pronti.

La cronaca del match

Il primo set è quasi tutto di marca spagnola, con Alcaraz che lo porta via in 51 minuti. Subito break in apertura del murciano, contro-break di Jannik che sale 3-2 confermando il servizio nel game più lungo del set, nuova parità firmata da Carlitos e poi un assolo di tre game consecutivi che chiudono un 6-3 piuttosto autoritario. Sinner con qualche problema di troppo al servizio: le "seconde" sono troppo tenere.

Secondo set di bellezza stordente sul centrale, stordente! Jannik prova a scappare via fin da subito con il break nel terzo gioco, ma Alcaraz rimane in scia e pareggia sul 5-5 proprio quando l’altoatesino va a servire per conquistare il parziale. Da lì nasce un corpo in cui lo spagnolo si procura 4 palle-set (di cui tre consecutive) sul 6-5, ma Jannik le annulla tutte grazie ad un servizio ritrovato. Nel tie-break il livello diventa irreale: Alcaraz ha una quinta occasione per sigillare il 2-0, ma Jannik disinnesca anche quella con un ace e poi chiude con il punteggio di 7-6 (7). Dopo due ore di partita siamo in perfetta parità.

Non mollano i due pesi massimi a centro ring, anzi raddoppiano proponendo un terzo set sulla stessa qualità del secondo. Questa volta è Carlitos Alcaraz ad accelerare trovando il break nel quinto game, ma Sinner è un segugio e torna in pari sul 4-4. Altra spallata del fenomeno spagnolo nell’11° gioco, ma l’altoatesino supera sé stesso e pareggia sul 6-6. Poi nel tie-break è tripudio azzurro: 7-0 per Sinner che trafigge Alcaraz in tutte le occasioni.

Nel quarto set ne vediamo di tutti i colori, sempre ad un livello altissimo. In apertura arriva il classico break che ha inaugurato tutti i parziali: questa volta è di Jannik. L’altoatesino conduce fino al 3-2, poi arriva una doppietta in cui entrambi strappano il servizio a zero: 4-3. Un paio di game dopo Sinner va a servire per il match, ma l’araba fenice Alcaraz risorge dalle ceneri e pareggia sul 5-5. A quel punto l’inerzia passa nelle mani dello spagnolo, che infila un parziale di 8-1 e forza il quinto set.

La tensione è altissima e la battaglia è infinita. Il match è già entrato nella storia: si superano le 2.26 americane, così l’incontro diventa quello che si è concluso più tardi a New York. Sinner ottiene il break nel quinto gioco, ma Alcaraz non molla mai e riesce a conquistare l’immediato controbreak, annullando tre palle del 4-2 per l’azzurro. Lo spagnolo sembra avere energie infinite e si sposta da una parte all’altra del campo. Jannik ha ancora dei problemi al servizio ed arriva un altro break dello spagnolo, che scappa 5-3. È il momento decisivo, perché Alcaraz non trema e chiude un match epico, vincendo il quinto set per 6-3.

