Niente da fare, non ci sarà l’ennesimo terzo turno slam per Lorenzo Sonego. Dopo aver raggiunto la fase finale della prima settimana in Australia, a Parigi e a Londra, il piemontese abbandona New York al primo turno. Un risultato strano da spiegare quello maturato sul campo numero 11, con Sonego praticamente perfetto per un’ora e poi assolutamente spettatore non pagante per le altre due. Jordan Thompson chiude con il punteggio di 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4 in 3 ore e 14 minuti di gioco senza fare nulla di speciale, ma limitandosi a commettere meno errori. Forse, il crollo del classe 1995 è riconducibile ad un problema alla coscia sinistra (Sonego ha chiamato il trainer nel 5° set e le sue smorfie di dolore erano abbastanza eloquenti), ma più in generale è l’ennesima partita storta all’interno di un’annata parecchio deludente per l’allievo di Gipo Arbino. Ora la prerogativa dev’essere recuperare e tentare di chiudere il 2022 nel migliore dei modi.

I numeri sono tutti a favore del ventottenne oceanico che, oltre a dominare con il servizio (76% di punti vinti con la prima e 51% con la seconda), fa segnare più punti in risposta e contiene gli errori gratuiti: 30 contro i 50 di Sonego. Al prossimo turno se la vedrà con Daniel Elahi Galan.

Colpo di scena: Galan elimina Tsitsipas

In meno di tre ore, al nono match point, Daniel Elahi Galan, colombiano, ventiseienne, numero 94 del mondo, fa fuori la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5. Una partita incredibile e stranissima che, però, premia con merito il nativo di Bucaramanga. Nei primi due set il classe 1996 è stato surreale, nel quarto è rimasto agganciato al tentativo di fuga del greco e poi ha chiuso andando a prendere la vittoria più importante della carriera. Al secondo turno se la vedrà con Jordan Thompson che ha eliminato Sonego.

