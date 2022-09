Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Nick Kyrgios, sei un fenomeno! Rivivi la vittoria su Daniil Medvedev in 195"

US OPEN - Meravigliosa partita sull'Arthur Ashe stadium di New York. Nick Kyrgios batte Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 in meno di tre ore di gioco. Guarda gli highlights su Eurosport.

00:03:15, un' ora fa