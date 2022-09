Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Ons Jabeur non sbaglia con Mandlik: rivivi il match in 3'

US OPEN - Chi trova il passaggio al 3° turno è la finalista dell’ultimo Wimbledon, Ons Jabeur. Per la tunisina vittoria in 2 comodi set contro la promessa del tennis americano, figlia d’arte, Elizabeth Mandlik. La Jabeur passa col punteggio di 7-5 6-2: la prossima sfida sarà contro l’americana Shelby Rogers.

00:03:11, 31/08/2022 alle 17:16