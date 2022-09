Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Punto pazzesco! Carreno Busta la vince con il tweener, de Minaur spacca la racchetta

US OPEN - Bellissimo punto di Carreno Busta per battere Alex de Minaur. Lo spagnolo vince grazie ad un lob in tweener che costringe l'avversario all'errore. Dopo la steccata parte la furia dell'australiano che spacca la racchetta. Al prossimo turno lo spagnolo se la vedrà con Khachanov.

00:00:43, 42 minuti fa