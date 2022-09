Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Serena Williams ci ride su: "Sorpresa del mio livello? Sono solamente Serena"

US OPEN - "Non ho giocato tante partite quest'anno, ma mi piacciono le sfide". Queste le parole di Serena Williams dopo la vittoria in tre set contro Kontaveit. Al terzo turno se la vedrà con Tomljanovic.

00:03:43, 34 minuti fa